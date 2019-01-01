Как выглядит могила Децла после пожара и погрома

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля 2019 года. Во время выступления на корпоративе в Ижевске у музыканта случился сердечный приступ. Врачи откачать его не смогли.

Могила Децла находится на Пятницком кладбище Москвы. Памятник выполнен из белого уральского мрамора Коелга – этот ценный камень имеет уникальный цвет и отличается повышенной износостойкостью. На надгробии черным выгравирован портрет Толмацкого в сценическом образе, а также строчки одной из его композиций: "Нечего взять, зато можно оставить что-то важное здесь новым людям на память".

Рядом стоят несколько белоснежных фигурок ангелочков, свечи, цветы. В двух вазонах по бокам от надгробия внушительные букеты, а рядом стоят корзины с розами. 22 июля был день рождения Децла, цветы принесли родственники и фанаты.

Земля вокруг могилы посыпана белой мраморной крошкой, и этот полностью белый участок контрастирует с соседними, где по традиции установлены памятники из черного гранита. Вечером он еще и подсвечивается: по могильным плитам проведена светодиодная лента.

Уже давно ничто не напоминает о пожаре, случившемся в ночь с 25 на 26 декабря 2019 года и уничтожившем крест и ограду. Тогда грешили на вандалов, но администрация кладбища уверила: это случайность – скорее всего, огонь перекинулся от пламени свечей, оставляемых на могиле поклонниками. После этого рядом с участком установили камеры наблюдения.

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И, как оказалось, не зря. В 2025 году родственники пришли в очередной раз навести Децла и увидели, что памятник рухнул и раскололся на пять частей. Как позже рассказал сын артиста, плиту повредил неаккуратный поклонник, который попытался поцеловать стелу. Мужчина не стал прятаться от близких Кирилла и взял на себя всю ответственность. Он оплатил создание и установку нового памятника. Все работы были оперативно проведены и монумент снова украшает последнее пристанище Децла.