Володин объявил об улучшении ситуации с топливом: "Меняется на глазах"

Ситуация с обеспечением граждан горюче-смазочными материалами улучшается. Об этом рассказал в четверг, 23 июля, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Как пояснил политик, парламентарии "через обратную связь" видят, что "ситуация меняется на глазах в регионах", причем в лучшую сторону. В частности, "лимиты (отпуска топлива в одни руки) увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы".

Володин призвал политиков и граждан не допустить превращения затруднений с топливом в причину раскола в обществе: "Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее. Наша задача — сделать все для того, чтобы Россия была свободной страной, независимой, а это значит, надо достигать цели специальной военной операции" (цитаты по "Парламентской газете").

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с похожим призывом не драматизировать, а вместе искать решение. Политик подчеркивала, что Россия выйдет из непростой ситуации, которую ей создают специально недруги.

Между тем замглавы кабмина и бывший министр энергетики Александр Новак констатировал, что обстановка на внутреннем рынке нефтепродуктов в России частично стабилизировалась. В то же время, признал политик, в ряде субъектов Федерации сохраняется напряженная ситуация: "В ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами".