Неожиданный поворот в скандале с поступлением дочки Пересильд в вуз: "Выдать Анне диплом об окончании МШК уже 1 сентября"

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя поступила в Московскую школу кино (МШК) на актерский курс. Но вместо поздравлений Анна столкнулась с небывалым хейтом. Юную актрису критикуют и обвиняют в блате.

Оказалось, что Пересильд-младшая пропустила итоговый конкурс, но все равно обошла других абитуриентов и попала в вуз. Это озадачило народ. Преподавателю МШК Дарье Мороз пришлось публично объяснять, как такое возможно. По словам звезды "Содержанок", Анна — невероятно талантлива, и итоговое испытание она пропустила по уважительной причине.

Такое объяснение только еще сильнее раззадорило критиков. Так, актер Влад Прохоров публично обратился к Мороз, отметив, что не может представить ситуацию, при которой абитуриент театрального вуза не приходит на конкурс из-за работы в кино и при этом его с радостью берут на учебу в институт. Влад отметил, что подобные исключения и есть блат, и они обесценивают профессию.

Заступиться за дочь попыталась Юлия Пересильд. Звезда кино объявила, что всем критикам стоит, прежде всего, обратить внимание на себя, и зачем-то добавила, что когда-то она была девочкой "из нищей семьи из маленького города".

Не остался в стороне от скандальной темы и легендарный участник "Дома-2" Май Абрикосов. Он отметил, что была Анна на экзамене или нет — особой роли не играет. Юной артистке все равно пришлось бы слушать нотации хейтеров. "Приди Пересильд на экзамен, добросовестно сдай, — мы все равно подумали бы, что поступила по блату. Такой тяжелый крест у дочери заслуженной артистки Российской Федерации, обесценивание личных заслуг", — написал Май в своем блоге.

По словам Абрикосова, если Юлия и помогла дочери поступить в вуз — это естественное поведение любого родителя. "Я тоже всячески помогал бы своим детям, будучи влиятельным артистом, я не осуждаю Юлию. Да и любой из нас, думаю, поступил бы так же. Наши дети – наше будущее", — отметил бывший участник телестройки.

Май даже выступил с предложением, которое помогло бы разрешить ситуацию с юной Пересильд и побыстрее потушить волну хейта. "Я уверен, что Анна с молоком матери впитала актерский талант, и тратить годы на посещение киношколы ей ни к чему. Предлагаю выдать Анне диплом об окончании МШК уже 1 сентября", — заключил Абрикосов.