Главком ВСУ назвал жителей Донбасса "отрыжкой СССР"

Жители Донбасса несознательные и жаждущие халявы люди. В этом регионе мало внимания уделялось украинизации, вот и получился такой результат, заявил новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Михаил Драпатый назначен вместо уволенного Владимиром Зеленским Александра Сырского. Он назвал жителей Донбасса "отрыжкой Советского Союза".

Драпатый высказался и о россиянах. По его мнению, русская нация не имеет права на существование – она, с точки зрения украинского главкома, недостаточно цивилизована, передает РИА Новости.