Глава российского МИДа покидает встречу. На переговоры с американской делегацией в расписаниях двух дипмиссий было отведено всего полчаса. Лавров и Рубио проговорили на 5 минут дольше. И несмотря на хамское поведение американской журналистки, наш министр даже успел отвесить ей комплимент.

Двусторонние переговоры состоялись по инициативе США. Это уже пятая встреча Лаврова и Рубио за второй срок президентства Дональда Трампа. Россия никогда не отказывает тем, кто хочет с ней поговорить. Москва не предается излишнему оптимизму, но не оставляет надежд, что и ее будут слушать и, конечно, слышать.

"Мы продолжаем по имеющимся каналам диалог с американцами. Остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим и далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику", - сказал Дмитрий Песков.

Зарубежные журналисты все же вынесли в заголовки то, с чем обратилась Россия к США. Но иностранные СМИ не были бы сами собой, если бы не вывернули смысл на свой лад: "Министр иностранных дел России Лавров использовал встречу со своим американским коллегой Рубио, чтобы бросить вызов Европе".

Арабские журналисты куда лучше уловили суть нашего послания: "Многие усмотрели связь с военно- промышленным комплексом, которому выгодно наращивать производство. И конца этому не видно, по крайней мере, на данный момент".

Европа продолжает милитаризироваться и огрызаться. За несколько лет успели напринимать уже два десятка пакетов санкций. Правда, с каждым разом разработка нового дается все сложнее. Последний пришлось покромсать так, что от него остались разве что рожки да ножки. Но глава Евросовета подает это как что-то очень победоносное: "Еще один решительный шаг для усиления давления на Россию. Наш 21-й пакет санкций нацелен на сектора с наибольшим воздействием: энергетика, финансовые услуги, криптовалюты и торговля".

На деле же все куда более скудно. Франция и Германия сняли с санкционного крючка вопрос о закупке нашей рыбы. А Италия добилась смягчения визовой политики в отношении граждан России. Конечно, заботясь прежде всего о турпотоке в свою страну. Греция, у которой могут встать 5000 судов, выступила против запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны. И даже начала угрожать: "Греческий торговый флот перевозит около пятой части мирового грузооборота по весу, больше, чем любая другая страна. Так что если Европейский союз запретит их компаниям экспортировать российский газ, они зарегистрируют свои суда в других странах, чтобы снизить контроль со стороны ЕС".

Американские поставки вооружения, уточнил уже по итогам встречи с Лавровым госсекретарь Рубио, идут лишь по программе Pearl. То есть Европа оплачивает оружие, которое хочет поставить Украине. США больше не спонсор, а, скорее, спекулянт. Аккурат к встрече Лаврова и Рубио в Маниле в Киев со списком цен на поставки приехал посол США при НАТО. Ведь бывший министр обороны Украины договорился о новой партии оружия. А теперь после отставки Михаила Фёдорова американское вооружение и европейские деньги оказались без контроля. После беседы с российским коллегой американский госсекретарь вышел к прессе.

Марко Рубио деталей переговоров раскрывать не стал, но намекнул на новые возможные повороты в переговорном процессе: "Нам придется искать новые предложения. Мир наступит только благодаря новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке, если представится возможность и сложатся соответствующие условия. Мы готовы сыграть в этом позитивную роль".

Чтобы быть на волне новостной повестки, главарь киевского режима тоже вставил свои пять копеек. Мол, он уже в курсе, о каких новых идеях идет речь. И уже пакует чемодан в США. А новый главком ВСУ готовится отдать свой первый приказ: "Мы видим, что такого соседа уже не назовешь соседом. Это нация с руководством, которая не имеет права на существование".

А в это время Зеленский в Вашингтоне будет говорить о неком мире, который якобы он очень хотел бы поскорее заключить.