Госдума упростила проведение тендеров на закупку для российских регионов

Госдума приняла закон, который позволит упростить и ускорить проведение тендеров на закупку для российских регионов.

В отношении однородных или идентичных товаров документ допускает заключение несколько контрактов с одним и тем же поставщиком. Также при закупках можно заменять продукцию на аналогичную. При приобретении лекарственных средств заказчик сможет не просто описывать объект закупки, но и указывать конкретное наименование лекарственных препаратов.

Еще одна важная тема заседания - поддержка топливного рынка страны. Как работают уже принятые меры, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".