Трамп готовится к расширению операции в Иране

США готовятся к расширению операции в Иране и перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Только за последнюю неделю в регион прибыли силы спецопераций, самолеты-заправщики и истребители F-16 с авиабаз в Германии и Великобритании.

Желание продолжать конфронтацию подтвердил и Дональд Трамп, который заявил, что Тегеран якобы не готов заключить сделку. Взаимные обмены авиаударами между США и Ираном продолжаются с 8 июля. В ночь на четверг два человека погибли в результате атаки американских ВВС на пропускной пункт на ирано-иракской границе. Взрывы снова звучали в провинции Бушер, где строится АЭС. В ответ КСИР наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке. А в Красном море йеменские хуситы атаковали два танкера Саудовской Аравии. ЧП привело к нарушению движения судов в Баб-эль-Мандебском проливе - одной из важнейших транспортных артерий мира.

Новый виток эскалации в регионе провоцирует рост цен на энергоносители. Так, стоимость газа впервые с 19 марта превысила 750 долларов за тысячу кубометров.