Погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена. Как сказано в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Казахстана, решение принято для обеспечения безопасности судов, их экипажей и экологии в акватории Черного моря.

Несколько танкеров С 17 по 20 июля были атакованы украинскими беспилотниками на терминале КТК в Черном море. Преступления против гражданского объекта осудили как в Астане, назвав это терактом, так и в Москве. Удары по мирным судам назвали атакой на интересы государств — участников консорциума: отмечалось, что среди них есть и те, которые финансово поддерживают киевский режим.

В Астане подчеркивают, что на данный момент все технические объекты консорциума исправны и работают штатно. КТК готов к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки, передает РИА Новости.