Большинство москвичей считают, что капремонт повышает качество жизни в городе

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса москвичей-жителей многоквартирных домов о капитальном ремонте.

Так, 78% горожан считают, что программа капремонта оказывает положительное влияние на облик города. Среди тех, у кого дома уже прошел капремонт, похожую оценку высказали 80% респондентов.

Одним из существенных результатов программы москвичи называют улучшение внешнего вида районов. Вместе с тем 83% опрошенных согласны, что капремонт повышает качество жизни в столице, так как с программой связано и обновление коммуникаций, и снижение аварийности, и повышение безопасности проживания.

Большинство опрошенных согласны с тем, что обновление внешнего вида зданий меняет и восприятие района в целом.

Также в результатах исследования отмечено, что для большинства проведение работ не было связано с существенным ухудшением условий проживания: 79% жителей указали, что не почувствовали значимого снижения комфорта в период капитального ремонта.