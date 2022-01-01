За четыре года от атак ВСУ вне зоны СВО погибли 1472 мирных жителя

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил в интервью ТАСС, что с 2022 года возбуждено 5347 дел по фактам атак ВСУ на территории 54 субъектов России, расположенных вне зоны СВО.

Глава СК уточнил, это были обстрелы ракетами и артиллерией, а также атаки с применением беспилотников и вторжения на российскую территорию.

По словам Бастрыкина, жертвами этих преступлений погибли 1472 мирных жителя, в том числе 45 детей.

Пострадали 6754 человека, в том числе 405 несовершеннолетних.

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