Кадры освобождения Белицкого в Донецкой Народной Республике опубликовало Минобороны России. Показана боевая работа расчетов беспилотных систем соединения спецназа группировки войск "Центр".

Камера запечатлела действия операторов БПЛА, которые уничтожают автомобили ВСУ и и вражеские беспилотники самолетного типа. Подчеркивается, что благодаря разведке российские FPV-дроны точечно выжгли логистику ВСУ: под удар попали наземные роботы, бронетехника и тяжелые гексакоптеры снабжения.

Отмечается, что операторы перехватчиков зачистили небо: они массово сбивали украинские камикадзе на подлете, прикрывая штурмовые группы ВС России. Обескровленный, лишенный поддержки противник не смог сдержать натиск штурмовых групп "Центра".