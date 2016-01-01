МИД оценил оскорбительные высказывания главкома ВСУ в адрес русского народа

Оскорбительное высказывание нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в адрес русского народа прокомментировали в МИД России. Как сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, это еще одна демонстрация неонацизма киевских властей.

Ранее Драпатый назвал россиян "нацией, не имеющей права на существование". В России в отношении Драпатого возбуждены уголовные дела по факту артиллерийских обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР в 2016 и 2017-2019 годах. В результате этих ударов были убиты и ранены 154 человека, передает ТАСС.

Прокомментировал высказывания Драпатого и директор департамента сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. По словам дипломата, лозунги главы ВСУ – не что иное, как прямое и публичное подстрекательство к геноциду.