Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на пятницу, 24 июля, 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник предупреждал, что наши бойцы не оставят без внимания очередные попытки ВСУ совершить теракты на российской земле с применением дронов: "За покушение на столицу будет отдельная благодарность".

Удары ВС России по украинским портам привели к закрытию гаваней для судов. Эксперты отметили, что ежемесячные потери Украины от прекращения захода кораблей в порты могут достигать 2 миллиардов долларов. Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предрек стране перебои с самым необходимым, включая продовольствие.