КСИР уничтожил спецподразделение США на базе в Кувейте

Спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США уничтожено на базе Аль-Удейри в Кувейте. С таким заявлением выступил Корпус стражей исламской революции.

Как сказано в сообщении пресс-службы КСИР, бойцы в результате комбинированных атак в рамках 26-й волны операции "Победа 2" уничтожили американское специальное подразделение радиоэлектронной борьбы. Уточняется, что удар нанесен по санаторию подразделения, убито и ранено несколько солдат.

КСИР также сообщил, что иранские военные атаковали диспетчерскую вышку базы. Сооружению нанесен ущерб. В Корпусе добавили, что продолжают отчитываться об ударах по американским объектам в рамках операции "Победа 2".