Увел автомобиль из-под удара: новые подвиги героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Младший сержант Станислав Макаров во время штурма опорного пункта под плотным огнем и атаками FPV-дронов обнаружил два пулеметных расчета, которые мешали продвижению группы. Рискуя жизнью, он подобрался к огневым точкам и ручными гранатами уничтожил позиции противника. Наши бойцы закрепились на новых рубежах.

Младший сержант Максат Абдикажым подвозил продовольствие и боеприпасы мотострелкам и, заметив вражеский дрон-камикадзе, увёл автомобиль из-под удара и уничтожил из стрелкового оружия два БПЛА. Благодаря его действиям, груз был своевременно доставлен на передовую.