ВС России ударом "Солнцепека" накрыли укрепрайон ВСУ

Информация о ходе спецоперации. Вооруженные силы России ведут наступление по всем фронтам, оттесняя врага все дальше на запад. Наносят сокрушительное поражение ВСУ в тылу и на передовой.

Наши огнеметчики ударом "Солнцепека" накрыли укрепрайон противника на Краснолиманском направлении. Термобарические снаряды легли точно в заданный квадрат, не оставив боевикам шансов на спасение.

Круглосуточно бьют по врагу наши истребители. На кадрах - сверхзвуковой Су-34. В этот раз под бомбардировку попал неприятельский пункт управления БПЛА. Точечные удары по вражеским опорникам, оборудованным в жилой застройке, наносят расчеты войск беспилотных систем.

Это город Доброполье в ДНР - операторы БПЛА держат под контролем улицы, пресекая любые попытки передвижения противника. Перед каждым броском наших штурмовиков вперед идут саперы. Их задача максимально обезопасить путь пехоте.