ВС России нанесли новые удары по портам Украины

ВС России в течение дня продолжили удары по инфраструктуре портов на Украине. Применялось высокоточное оружие, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования был атакован морской порт "Южный". Поражены объекты портовой инфраструктуры. Они использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.

Ранее стало известно, что суда прекратили заходить в порты Одессы, Черноморска и Южного. Подсчитано, что в результате ежемесячные потери Украины могут достигать 2 миллиардов долларов.