Обстановка на всей территории Ближнего Востока накалена до предела

Первые плоды объявленной хуситами блокады в Красном море: столб чёрного дыма и яркие всполохи пламени. Это, словно два маяка во тьме, полыхают два нефтяных танкера. Атакованы они были в 70 морских милях от города Аль-Шукайк. Известно, что следовали они в Саудовскую Аравию. Эр-Рияд атаку подтвердил, но хуситы пока не сказали своего последнего слова. В районы Йемена, прилегающие к важным судоходным путям, члены движения продолжают перебрасывать боевую технику. Судя по публикуемым ими кадрам, готовы использовать баллистическое оружие.

Обстановка накалена до предела. МИД Омана призывает к деэскалации: "Султанат Оман в настоящее время работает в координации с нашими братьями в королевстве Саудовская Аравия, йеменскими сторонами и Специальным посланником ООН по Йемену с целью возобновления политического процесса и разработки "дорожной карты" для достижения безопасности и стабильности в регионе".

После объявленной хуситами морской блокады на онлайн-трекерах постепенно фиксируют массовый разворот саудовского флота на подходах к Баб-эль-Мандебскому проливу. Маршрут экстренно сменили по меньшей мере пять танкеров, перевозивших около 4 миллионов баррелей сырой нефти. Не идут в пролив и торговые суда. Компания Cosco Shipping, перевозящая автомобили, рисковать не стала и тоже проложила альтернативный путь.

Через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируется около 12% объемов товаров со всего мира, включая львиную долю нефти и СПГ. Ведет он к Суэцкому каналу, а это кратчайший маршрут между Европой, Азией и Восточной Африкой. Блокада и этого пролива вслед за Ормузом рискует полностью парализовать весь регион. Дональд Трамп заявил: вся ответственность в случае новых атак хуситов на суда будет возложена на Иран.

Неспокойно на всей территории Ближнего Востока. Сирены воздушной тревоги звучали всю ночь над Кувейтом, Иорданией и Бахрейном. Корпус стражей исламской революции рапортует: все удары достигли целей - американских военных баз.

Тегеран грозит ударами и по британским объектам. По мнению КСИР, американские бомбардировщики B-1, которые неоднократно наносили удары по территории Исламской республики, взлетали как раз с баз Соединённого Королевства. Власти США при этом продолжают давить на то, что за кулисами Иран ведет совсем другую политику. По словам госсекретаря Марко Рубио, Тегеран буквально "умоляет" как можно скорее заключить сделку. Но, по мнению Вашингтона, пока к ней не готов.

А вот цены на нефть как по команде скакнули сразу на 6,5%. Впервые с мая стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 100 долларов. И это, судя по всему, не предел.