В Сочи суд арестовал двух сотрудниц детского сада, истязавших подопечных

В коррекционную группу этого сада родители приводили детей, надеясь особое отношение. Но вместо этого столкнулись совсем с другими воспитательными методами. По версии следствия, две сотрудницы дошкольного учреждения, которым доверили ребят с особенностями развития, систематически избивали своих подопечных.

"Она просто ее приподняла над полом за волосы и швырнула за стол, где они кушали. А другую по лицу через пару секунд ударила просто наотмашь", - рассказывает мама воспитанника.

Скандал разразился после того, как родители заметили на телах детей синяки и ссадины. Воспитательницы при этом вели себя со взрослыми безупречно вежливо, травмы списывали на шалости самих детей, уверяя, что в группе "всякое бывает".

Поводом для обращения в полицию стал в том числе инцидент, свидетелем которого стала бабушка одного из воспитанников. Заглянув в окно группы, она увидела, как педагог применила силу к ребенку. Тогда женщине стало понятно, откуда на теле внука синяки.

"Я приехала за ним пораньше и как любопытная бабушка заглянула в окно. В этот момент одна из воспитателей, не моего внука, а другого ребенка, прям вот так вот за шею схватила и давила голову к столу. А наш ребенок приходил - были следы от ногтей", - рассказала она.

Полиция начала проверку. Воспитателя и учителя-дефектолога задержали, а решением суда обеих поместили в СИЗО. В зале суда обнародовали ужасные подробности – детей били, таскали за волосы, на них повышали голос и оскорбляли. Издевались, пользуясь тем, что воспитанники с особенностями развития не могли пожаловаться.