Мишустин: Ситуация в приграничных регионах - на особом контроле президента и кабмина

Ситуация в приграничных регионах - на особом контроле президента и кабмина. Это заявление премьера Михаила Мишустина. На заседании правительства он рассказал о дополнительных мерах поддержки этих субъектов и поручил профильным министерствам более тесно сотрудничать с местными властями в решении различных проблем.

"Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом и водой, в полном объеме работали поликлиники, образовательные учреждения, объекты торговли и питания, промышленные предприятия и общественный транспорт. Нужны четкие профессиональные действия и по обслуживанию коммунальных, инженерных, энергетических систем. Сегодня выделим почти 3,3 млрд рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования, включая подстанции, трансформаторы и другие необходимые инструментарии", - сказал премьер.

Обсудили также изменения в Госпрограмме развития сельского хозяйства. Для малых предприятий, которые занимаются производством молока, введен новый грант - до 265 миллионов рублей. Особые условия предусмотрели и для аграриев из приграничных регионов. Чтобы снизить издержки, они смогут получить господдержку на производство молока. А для фермеров, которые участвуют в СВО, - на год продлили срок использования уже полученных грантов.

Еще один вопрос - риски, с которой столкнулась рыбопромысловая отрасль в Азовском и Черном морях. Правительство дополнительные выделит субсидии 30-ти предприятиям Крыма, Севастополя и Краснодарского края, чтобы они могли сохранить рабочие места.