Зеленский подтвердил полное закрытие украинских портов

Украинские порты не смогли принять ни одного судна в течение суток 22 июля. Такими данными поделился с украинцами глава киевского режима Владимир Зеленский. Слова украинского лидера приводит издание "Укринформ".

Ранее украинское Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства подсчитало потенциальный ущерб от перебоев в работе портов. Приостановка морского экспорта может обойтись Киеву в 2–3 миллиарда долларов в месяц.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий ранее сообщил о полной остановке судоходства в украинских портах. По данным ведомства, корабли не заходят в них уже четыре дня.