ООН осудила удары США по Ирану

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило возобновление ударов США по Ирану. Это нарушает заключенный между странами меморандум о взаимопонимании, подчеркивается в заявлении организации.

Как сказано в распространенном ООН заявлении, отказ от принятых ранее обязательств наносит ущерб перспективам мира и ущемляет права жертв войны. Кроме того, это подрывает взаимное доверие к договоренностям, необходимое для окончательного урегулирования конфликта.

О том, что договоренность о прекращении огня, заключенная Вашингтоном и Тегераном в ночь на 18 июня, больше не действительна, американский президент Дональд Трамп заявил 8 июля. Военные США провели несколько серий атак на Иран – якобы, в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные ответили ударами по базам США. Трамп заявил о намерении расширить операцию на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.