Минск предупредил Варшаву о готовящемся теракте

Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Кшиштофа Ожанна пригласили в МИД республики. Ему передали информацию белорусских правоохранительных органов относительно подготовки теракта на польской территории.

В заявлении белорусского МИД поясняется, что теракт готовится переехавшим в Польшу лицом, осужденным в Белоруссии по целому ряду статей уголовного кодекса. При этом и польские власти недавно лишили подозреваемого защиты и права проживания в стране.

По данным Минска, главной целью теракта должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше белорусской оппозиционной активистки. Злоумышленник намеревался отомстить женщине за недостаточные, с его точки зрения, усилия по сохранению его статуса в Польше, передает РИА Новости.