ПВО сбила за день 23 июля 172 дрона ВСУ

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение дня сбили 172 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 8.00 мск до 20.00 мск дроны ВСУ уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей. Беспилотники ликвидированы над Московским регионом, республиками Крым и Башкортостан, над Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны сообщили о работе ПВО в ночь на 23 июля. Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за этот период 223 украинских беспилотных летательных аппарата. В результате атаки в Крыму один человек погиб, четверо получили ранения.