Запад предупредили о точке невозврата в отношениях с Россией

Россия внимательно следит за действиями западных стран, направленных против ее безопасности. Запад все активнее приближается к точке невозврата в отношениях с Москвой, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom профессор напомнил: российская сторона четко дала понять, что видит заявления европейских политиков об их вкладе в поставки оружия для Украины. Это вооружение используется для атак на территорию России, на военную и экономическую инфраструктуры страны.

Дизен отметил, что Запад делает это все в открытую. Близок момент, когда русские придут к выводу, что всему есть предел - и им придется нанести ответный удар.