Евросоюз ввел санкции против помощника президента РФ Владимира Мединского

Евросоюз ввел санкции против помощника президента РФ Владимира Мединского, список опубликован в постановлении Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.

Также в 21-й пакет антироссийских санкций попал министр спорта России Михаил Дегтярев.

В списки также внесли:

— бизнесмена Михаила Гуцериева;

— министра спорта РФ Михаила Дегтярева;

— гендиректора АНО "Диалог" и главу Международной ассоциации по фактчекингу Владимира Табака;

— президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича;

— певца Александра Маршала за посещение освобожденных территорий и проведение там концертов в поддержку ВС РФ, а также высказывания желания принять участие в СВО;

— зампреда Центробанка РФ Сергея Белова;

— гендиректора РЖД Олега Белозерова;

— гендиректора "Газпром-медиа холдинга" Александра Жарова;

— двух основателей СКБ "Пиранья", производящего FPV-дроны для ВС РФ;

— основателя и председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова;

— члена Общественной палаты, председателя Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максима Григорьева;

— "Дом. РФ", "МТС Банк", "Точка Банк", "Яндекс Банк" и "Озон Банк".