Евросоюз ввел санкции против помощника президента РФ Владимира Мединского, список опубликован в постановлении Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.



Также в 21-й пакет антироссийских санкций попал министр спорта России Михаил Дегтярев.



В списки также внесли:



— бизнесмена Михаила Гуцериева;



— министра спорта РФ Михаила Дегтярева;



— гендиректора АНО "Диалог" и главу Международной ассоциации по фактчекингу Владимира Табака;



— президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича;



— певца Александра Маршала за посещение освобожденных территорий и проведение там концертов в поддержку ВС РФ, а также высказывания желания принять участие в СВО;



— зампреда Центробанка РФ Сергея Белова;



— гендиректора РЖД Олега Белозерова;



— гендиректора "Газпром-медиа холдинга" Александра Жарова;



— двух основателей СКБ "Пиранья", производящего FPV-дроны для ВС РФ;



— основателя и председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова;



— члена Общественной палаты, председателя Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максима Григорьева;



— "Дом. РФ", "МТС Банк", "Точка Банк", "Яндекс Банк" и "Озон Банк".