Евросоюз ввел санкции против помощника президента РФ Владимира Мединского, список опубликован в постановлении Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.
Также в 21-й пакет антироссийских санкций попал министр спорта России Михаил Дегтярев.
В списки также внесли:
— бизнесмена Михаила Гуцериева;
— министра спорта РФ Михаила Дегтярева;
— гендиректора АНО "Диалог" и главу Международной ассоциации по фактчекингу Владимира Табака;
— президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича;
— певца Александра Маршала за посещение освобожденных территорий и проведение там концертов в поддержку ВС РФ, а также высказывания желания принять участие в СВО;
— зампреда Центробанка РФ Сергея Белова;
— гендиректора РЖД Олега Белозерова;
— гендиректора "Газпром-медиа холдинга" Александра Жарова;
— двух основателей СКБ "Пиранья", производящего FPV-дроны для ВС РФ;
— основателя и председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова;
— члена Общественной палаты, председателя Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максима Григорьева;
— "Дом. РФ", "МТС Банк", "Точка Банк", "Яндекс Банк" и "Озон Банк".