Склады компании Wildberries загорелись в Ленобласти в результате атаки БПЛА

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на склады Wildberries в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.



"В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании "Вайлдберриз" в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице", — написал он.



Кроме того, в результате удара БПЛА произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района. По предварительным данным, там никто не пострадал.