Wildberries закрыл склады после атаки БПЛА на Петербург

Пожар вспыхнул на складах Wildberries в Ленинградской области из-за атаки украинских дронов, пострадали три человека. Об этом рассказал в пятницу, 24 июля, губернатор региона Александр Дрозденко.

Как уточнил политик, в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Наряду с этим обрушился склад птицефабрики "Северная" в Кировском районе.

Тем временем Wildberries сообщает о приостановке работы своих объектов в Шушарах и Уткиной Заводи (Санкт-Петербург). Как отметили в компании, о возобновлении работы будет сообщено дополнительно, сообщает РБК.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким заверила, что компания поможет потерпевшим и семьям погибших. Она также пообещала обсудить с властями меры поддержки бизнесменов, работающих через WB и понесших крупные убытки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ситуация у маркетплейса непростая — правительство занимается этим вопросом. При этом политик категорически отверг инсинуации укронацистов о том, что Wildberries якобы обеспечивает поставки военных товаров. ВСУ бьют по гражданским объектам просто в силу своей террористической сущности, подчеркивал Песков.