Законопроект о новых санкциях США против России застопорился в Конгрессе

Американский законопроект о введении новых масштабных антироссийских санкций оказался под угрозой срыва незадолго до начала парламентских каникул в США.

Как уточняет NOTUS, работа над законопроектом застопорилась из-за разногласий между политиками, в том числе — из-за требований президента США Дональда Трампа и сенатора Дарлин Грэм дополнить законопроект санкциями против Ирана.

При этом Белый дом недоволен тем, что указанный документ лишает Трампа гибкости в предоставлении исключений из рестрикций.

Времени на решение разногласий у конгрессменов осталось немного, 6 августа на каникулы уходит Сенат, уже 27 июля на ежегодный отдых отправится Палата представителей.

Тем временем сенатор Рэнд Пол раскритиковал законопроект о новых санкциях, подчеркнув, что он ударит в первую очередь по самим Соединенным Штатам. По словам политика, это "закон о введении пошлин, который, судя по всему, был составлен в такой слепой ярости, что вместо того чтобы привести к изменению линии" в отношении России, "его карательные меры сделают американские семьи беднее и подорвут наши национальные интересы".

Ранее сообщалось, что новый американский законопроект предусматривает ограничения против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Проектом предусматривается блокировка активов, находящихся под юрисдикцией США, а также ограничения на кредиты, экспортные лицензии и инвестиции.