Иран отверг новое предложение США о прекращении огня

Иран не принял очередного предложения США по поводу прекращения огня.

Инициатива президента США Дональда Трампа была передана властям Ирана через премьер-министр Ирака Али аз-Зейди, который ранее посещал Соединенные Штаты, пишет The New York Times со ссылкой на иранских и иракских чиновников. Это была единственная инициатива, находившаяся на рассмотрении, ее детали не раскрываются.

Как отмечает издание, Иран не заинтересован во временной сделке с Вашингтоном, которая не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом.

Очередной виток эскалации между США и Ираном произошел 8 июля. Вашингтон объявил о прекращении режима перемирия в ответ на якобы атаку на торговое судно в Ормузском проливе.