ЕС добавил в черный список четыре российских аэропорта

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении четырех российских аэропортов.

Постановление опубликовано в официальном журнале ЕС, передает РИА Новости.

В черный список попали московский аэропорт "Шереметьево", "Ульяновск-Восточный", "Платов" (Ростов-на-Дону) и аэропорт Минеральных Вод.

По мнению Запада, российские воздушные гавани якобы используются для транспортировки товаров и технологий для нужд СВО. Введенные ограничения запрещают европейскому бизнесу проводить любые транзакции с российскими аэропортами.

Ранее в этот день Евросоюз утвердил сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Он стал крупнейшим за последние четыре года и затронул финансовый, энергетический, оборонный и транспортный секторы.