Михаил Ефремов проигнорировал важное для Охлобыстина событие: что произошло между друзьями

Иван Охлобыстин накануне отметил юбилей. Актеру исполнилось 60 лет. Друзья, коллеги и родственники пришли поздравить звезду "Интернов".

Кадрами с праздника поделилась в своем блоге дочь актера Евдокия. Внимательные поклонники досконально изучили фото и видео и пришли к выводу, что среди гостей не было Михаила Ефремова — самого близкого друга юбиляра, которого Охлобыстин регулярно навещал в колонии.

После смертельного ДТП, которое устроил Ефремов, Охлобыстин был одним из немногих, кто поддерживал звезду сериала "Граница. Таежный роман". Иван Иванович чаще других навещал Михаила Олеговича в колонии и неоднократно просил отпустить товарища по УДО из-за серьезных проблем со здоровьем.

Однако, когда Ефремов оказался на свободе, их общение прекратилось. Причина разрыва неизвестна, но факт остается фактом — Ефремов проигнорировал важное для Охлобыстина событие, не придя на юбилей.

Напомним, что после выхода из колонии Ефремов пытается вернуться в профессию. Актер уже принял участие в спектакле, а на днях стало известно, что он получил первую роль в большом кино. Михаил Олегович сыграет с Данилой Козловским в комедии Александра Баршака "Отец. Еще отец". Бюджет фильма — 130 миллионов рублей.