Наши бойцы продвигаются вдоль трассы к посёлку Дробышево, где сосредоточена большая группировка противника. Южнее - у Доброполья - российская армия заблокировала отряд западных наёмников.

Блокированные траншеи. Из-за бруствера, стараясь не поднимать голов, отстреливаются наемники. Тот, что снимает это видео, 20-летний австралиец. Вместе с ним еще как минимум пятеро – иностранцы. Все из англоязычных стран. Этот отряд российские бойцы "заперли" в лесу на подступах к Доброполью. На одном месте не усидеть и минуты. Наемники вынуждены бегать из угла в угол. И прятаться от российских беспилотников.

А вот это сутки назад тоже была позиция ВСУ. Только удерживали ее наемники из Польши и латиноамериканских стран. Видно, что один снаряд попал точно в лоб самоходке. Под ствол. Второй – в башню. Артиллерийский расчет и все, кто был рядом, уничтожены.

Налет российских реактивных установок на позиции ВСУ в Доброполье продолжался весь минувший день. Ночью точечно отработали еще и дивизионы "Ураганов" и тяжелых огнеметов. Этот массированный удар был подготовкой к началу прямого штурма.

На рассвете российские штурмовики вошли в город. С востока. Широким фронтом. К этому часу наши войска закрепились и взяли под полный огневой контроль 14 улиц. С националистами не церемонятся. Постройки, в которых окопался противник, с воздуха сносят дроны.

Противник ожесточенно сопротивляется. Поднимает свои беспилотники. На перекрестках завязываются настоящие бои. Вот дрон делает вираж и заходит точно на наш пост. Его встречают шквальным огнем пулеметов, автоматов и перехватчиков типа "Елка". Только когда в небе появилось пятно черного дыма и полетели осколки, все облегченно выдохнули.

Но не все дроны удается перехватить. Часть беспилотников ночью разбросала по тропам и дорогам мины-ловушки. И прежде чем по этим маршрутам пройдет подкрепление, саперам приходится осматривать и очищать от "сюрпризов" каждый закоулок.

Последний форпост ВСУ в Донбассе посыпался основательно. И, похоже, без шансов что-то изменить. Сегодня российские войска вошли еще и в Алексеево - Дружковку. Начали штурм Шевченко, Черниговки и Водянского. А за освобожденной Константиновкой окружили крупную группировку бандеровцев в селе Червоное. Ее ликвидация уже началась.