Матвиенко подвела итоги весенней сессии Совфеда

Одобрены сотни важнейших законопроектов, которые призваны улучшить жизнь россиян. Сегодня Совет Федерации завершил весеннюю сессию.

Проделана масштабная работа. Сенаторы утвердили документы по контролю в миграционной сфере. Приняли дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Кроме того, особое внимание уделили защите прав граждан за рубежом.

И сегодня Совфед также одобрил ряд инициатив. В том числе о регулировании цифровых валют, и проект закона о запрете на проживание в России мигрантам с судимостью. Итоги весенней сессии подвела председатель Верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации рассмотрел более 300 законов. Сенаторами, в том числе, совместно с другими субъектами правозаконодательной инициативы было внесено более 130 законопроектов. Коллеги, это такой рекорд, благодарю всех вас за такую активность. За каждым из этих законопроектов - кропотливая работа. И каждый из них - это ответ на запрос наших регионов и наших граждан", - отметила Валентина Матвиенко.