Собянин: Москвичи получают больше возможностей работать ближе к дому

В Москве построят два объекта деловой и промышленной инфраструктуры в районах Южное Тушино и Гольяново. Их возведут в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

В результате появится почти 5 тысяч новых рабочих мест. Реализовать проекты планируется за счет частных инвестиций. В рамках программы правительство Москвы одобрило создание более 300 объектов. Среди них современные промышленные предприятия, офисные и торговые помещения, учреждения образования, культуры и спорта.

Для развития города и создания мест приложения труда будет привлечено более 3 с половиной триллионов рублей. Существенную часть инвестиций направят на развитие высокотехнологичной промышленности.