Миллионы жителей Грузии и Абхазии ночью остались без света

Миллионы жителей Грузии и Абхазии этой ночью остались без электричества. Около полуночи свет в домах внезапно пропал. ЧП затронуло крупнейшие города, включая Тбилиси, Батуми и Кутаиси

Отключились фонари и светофоры. Автоматически остановились насосные станции, начались проблемы с водоснабжением. С перебоями работала и мобильная связь. Длилось это примерно три часа.

Причиной стала авария на Ингурской ГЭС. Она находится на границе двух стран и снабжает энергией оба государства. Что именно произошло, не уточняется. Звучат версии об износе сетей. При больших нагрузках не исключены новые поломки. К этому часу подачу электричества восстановили.