Космическая миссия, которая чуть не оказалась под угрозой срыва. Буквально через несколько секунд после взлёта с космодрома Сичан молния ударила в китайскую ракету-носитель.

Как сообщают местные СМИ, оборудование на борту не пострадало, а миссия по выводу на орбиту спутника прошла успешно. На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно мощную вспышку на корпусе ракеты после старта.

Это не первый подобный случай. Например, в 1969 году вскоре после старта в американский космический корабль "Аполлон-12" дважды ударила молния, что вызвало временные проблемы с электричеством.