Травмированным амурским тигрицам нашли новый дом

История о двух амурских тигрицах, которым нашли новый дом. Обе хищницы не могут охотиться из-за травм и попали в центр реабилитации в Приморье. Здесь их подготовили к жизни под наблюдением людей и к путешествию через всю страну, в Ленинградскую область, где животные и будут теперь жить в хосписе для диких кошек.

Из специального шприцемета с обездвиживающим препаратом специалистам нужно сделать два точных выстрела. Цель - две самки амурского тигра. Обе хищницы с непредсказуемым характером. Первой отлавливают восьмилетнюю уроженку Приморья. Она будто чувствует, что за ней наблюдают, и меняет привычную траекторию движения. Но опытный стрелок успевает сделать выстрел.

Через некоторое время тигрица засыпает в густых зарослях вольера. Эта кошка попала в центр реабилитации, так как выходила к людям в населенные пункты и ела домашних собак. Оказалось, у взрослой самки проблемы с клыками, из-за чего она не может охотиться.

Добывать себе пропитание не может и вторая тигрица. У нее травмирована лапа. Истощенную трехлетнюю самку привезли в Приморье из Еврейской области. За время реабилитации она ни разу не показалась сотрудникам центра. Выслеживать для отлова ее пришлось с вышки.

Травмированные животные уже не могут вернуться в дикую природу. Поэтому во время реабилитации специалисты их готовили к жизни под наблюдением людей.

"У нас основная задача всегда - это чтобы сделать так, чтобы сохранился страх перед человеком, а здесь мы работали ровно наоборот, мы хотели, чтобы они стали хоть немного лояльными к людям", - пояснил Виктор Кузьменко, председатель межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации тигров и других редких животных".

Новый и уже постоянный дом для хищниц нашли в зоохосписе в Ленинградской области. Для авиапутешествия тигрицам приготовили просторные и главное крепкие клетки.

"Видите, здесь есть и поилка, и специальные поддоны, которые обслуживаются. И вентиляция со всех сторон", - сообщил Андрей Бараковский, ведущий методист отдела формирования коллекции и логистики Московского зоопарка.

Перед полетом ветеринары проводят обязательный осмотр животных. Пока животное обездвижено, специалисты могут делать все необходимые манипуляции: осматривать, взвешивать. Но вести себя нужно очень осторожно, а главное тихо, чтобы животное внезапно не проснулось.

В центре реабилитации хищницы поправили здоровье и хорошо прибавили в весе. Длинную дорогу со сменой часовых поясов, климата и разного вида транспорта самки перенесли хорошо.

В хосписе под присмотром людей живут хищники с травмами, те, которые не могут быть выпущены в дикую природу и которых не берут зоопарки. Планируется, что и эти тигрицы останутся здесь на всю жизнь.