"Дряхленькая, все висит": правду об интимной жизни Пугачевой и Галкина* раскрыла психолог Степанова

Алла Пугачева и Максим Галкин* живут в браке уже 15 лет. Супруги воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которых выносила суррогатная мать. Поначалу 27-летняя разница в возрасте не смущала певицу и юмориста, но сейчас все заметнее, что между Аллой Борисовной и Максимом* целая пропасть.

После отъезда из России Примадонна сильно сдала: очень похудела, с трудом передвигается из-за больных ног и постоянно ходит с палочкой. Галкин* же напротив, привел себя в форму, подкачал мышцы и выглядит сногсшибательно.

Несоответствие внешнего вида супругов уже несколько месяцев обсуждают в соцсетях. Не смогла пройти мимо этой темы и психолог Вероника Степанова. Она решила порассуждать об интимной жизни Пугачевой и Галкина*. Психолог уверена, что Алла Борисовна и иноагент давно спят в разных кроватях.

Вероника назвала Максима* "крепким мужиком": он ведет здоровый образ жизни — не пьет, не курит. Юморист в самом расцвете и сил, и, по мнению психолога, у него есть определенные потребности. Но с Пугачевой дела обстоят совсем иначе.

"Пугачевой же противопоказан этот секс. Она же вся больная насквозь — дряхленькая, все висит", — заявила Вероника.

Степанова удивилась, почему Галкин* вообще решил жениться на Примадонне. Хоть исполнительница хита "Айсберг" и хвастается, что у них с мужем — любовь и страсть, Степанова считает, что она все выдумывает. "Аллочка уже в 25 лет была рухлядь, которая никогда не занималась здоровым питанием, йогой, плаванием, ничем здоровым. Соответственно, как это все у нее с мужем происходит, трудно себе представить…" — отметила психолог.

*Признан в России иноагентом