Дождливая погода ждет Московский регион в выходные

В Москве и Подмосковье несколько похолодало — столбики термометров под утро пятницы, 24 июля, могли опускаться до восьми градусов. Об этом рассказал специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Как уточнил эксперт в интервью RT, днем в столичном регионе местами пройдут кратковременные дожди. Температура в Москве составит 22-24 градуса, по области воздух может прогреться до 25 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4—9 метров в секунду.

В ночь на субботу, 25 июля, ожидаются дожди и от 11 до 16 градусов выше нуля. В дневное время температура может варьироваться от 21 до 26 градусов. Осадки не прекратятся и в воскресенье, 26 июля, а термометры будут показывать примерно 21-23 градуса.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заверил, что температура воздуха в Москве и всей Центральной России во второй половине лета будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее.

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что аномальная жара столичному региону в ближайшее время не грозит, поскольку "жаркий воздух из Сахары, можно сказать, перекрывается активными циклонами", а "виной всему, конечно, высотный циклон, если так уж разбирать".