В Москве задержали женщину при попытке подрыва сотрудника органов безопасности

Сотрудники ФСБ задержали в Москве женщину при попытке установить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника органов безопасности.

Установлено, что 30-летняя россиянка действовала по указке украинских спецслужб. Она связалась через мессенджер с куратором и заявила, что готова выполнить задание в обмен на постоянное место жительства в одной из стран ЕС.

Женщина сперва транзитом через Турцию и Молдову выехала на Украину. Там она прошла инструктад, а после вернулась в Россию. СВУ она забрала из тайника на окраине Самары, а затем прибыла в Москву для совершения теракта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на теракт" и "Незаконный оборот взрывных устройств". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о государственной измене. Фигурантка арестована.