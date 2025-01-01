Министерство войны США включило 33 российские научные и образовательные организации в перечень институтов и объединений, угрожающих национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как следует из релиза на официальном сайте ведомства, угрозой для своей безопасности американцы сочли Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшую школу экономики, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

Пентагон утверждает, что деятельность указанных вузов и НИИ повышает риск неправомерного использования результатов исследований, финансируемых правительством. Американским гражданам и компаниям рекомендовано "проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот список".

В стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, обновленной в 2025 году, Россия была исключена из перечня прямых угроз. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает этот шаг Вашингтона весьма позитивным.

Тем не менее, американские журналисты продолжают называть Россию в числе четырех главных противников США, к которым относят также Китай, КНДР и Иран. СМИ отмечают, что эффективность взаимодействия этих государств повышается за счет оформления двусторонних соглашений, которые "заключаются быстрее, их легче скрыть или опровергнуть".