Анфиса Чехова привезла назад в Россию больную раком собачку, которую лечила в США

Анфиса Чехова столкнулась со страшной болезнью. У ее собаки Картошки выявили рак. Однако ведущая не намерена сдаваться. Она прикладывает все силы, чтобы спасти любимого питомца.

Так, весной известная ведущая отправилась в США, где находится клиника, специализирующаяся на конкретном виде рака у собак. Американские врачи провели Картошке операцию и курс терапии. Правда, в процессе лечения песик лишился глаза.

Анфиса рассказывала, что жизнь в США дается ей нелегко. Телезвезда скучала по родине, но и бросить Картошку она не могла. 23 июля Чехова объявила радостные новости. Они с собачкой вернулись домой. Анфиса пробыла за границей четыре месяца.

Телеведущая опубликовала видео, сделанное сразу после возвращения в Москву. Звезда экрана держала питомца на руках. "Мы с Картошей вернулись на Родину спустя четыре месяца. Картоша, ты рада? Ты в шоке?" — спросила Чехова у своего песика.

Дома актрису встречал ее муж Александр Златопольский. Супруг приготовил для Анфисы роскошный букет пионов.

"Это было что-то! Саша соскучился по мне, Картошка соскучилась по нему, все прыгали, визжали и целовались", — описала долгожданную встречу телеведущая.