Россия атаковала порты Одессы, Измаила и Николаева

ВС России нанесли массированные удары по целям в украинских портах в Одессе, Измаиле и Николаеве.

В Одессе поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, сообщили в Минобороны России.

В Измаиле атакованы три склада с безэкипажными катерами, ангар с техникой ВСУ и плавучий док для спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

В Николаеве поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.

В Минобороны России подчеркнули, что наши ВС бьют исключительно по объектам, которые работают в интересах ВСУ.