Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский вновь собирается в Соединенные Штаты. Причина на этот раз нетипичная: предводитель киевского режима намерен посетить похороны одного из главных американских "ястребов", сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

Однако, как утверждают украинские средства массовой информации, это лишь повод для поездки в США и, возможно, встречи с главой государства Дональдом Трампом.

Предположительно, это может произойти 28 июля. Официально ни Киев, ни Вашингтон пока не подтверждали подготовку встречи Зеленского и Трампа.

В июле Зеленский уже имел возможность пообщаться с президентом Соединенных Штатов — на полях саммита НАТО в Турции. Хотя предводителю киевского режима не разрешили выступить с трибуны саммита с речью, в приватном порядке Зеленский просил Трампа о поставках ракет ЗРК Patriot.

Тему украинского конфликта затронул и госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Руководитель Госдепартамента заявил, что "мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям". Также Рубио заверил в готовности Вашингтона "предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия".