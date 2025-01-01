Россияне смогут наблюдать полное солнечное затмение 12 августа

Территория России попадает в зону видимости полного солнечного затмения 12 августа. Об этом рассказали в пятницу, 24 июля, в Московском планетарии.

Затмение продлится с 18:34 до 22:58 мск. Максимальная фаза затмения ожидается в 20:46 мск и продлится 2 минуты 18 секунд.

Однако, предупреждают ученые, наблюдать затмение смогут не все россияне, а лишь жители северной и северо-западной части России. В Москве частное затмение начнется на закате, однако Солнце будет закрыто максимум на 1% и вскоре скроется за горизонтом, сообщает ТАСС.

В начале июля россияне могли увидеть "микросолнце". Из-за максимально возможной удаленности видимый диаметр Солнца оказался наименьшим в году — 31 угловая минута и 31 угловая секунда. Впрочем, разглядеть разницу можно было разве что на профессиональных фотоснимках Солнца, сделанных 6 июля и в предыдущие дни.

В августе 2025 года можно было наблюдать астрономическое явление под названием "черная Луна". Это событие происходит нечасто, поэтому народная молва приписывает ему мистические свойства. В следующий раз подобное новолуние ожидается 20 августа 2028 года.