Часть площадей и товаров на складах Wildberries уцелели после ночной атаки

Wildberries удалось сберечь часть площадей и продукции на логистических комплексах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе после ночной атаки дронов.

В настоящий момент маркетплейс перераспределяет уцелевшие товары по другим складам "для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров", - заявила основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Она уточнила, что пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленобласти нет. Все сотрудники были своевременно эвакуированы.

Два дня назад ВСУ атаковал склады Wildberries в Невинномысске и Краснодаре. 18 июля ВСУ атаковали два логистических центра в Котовске Тамбовской области и в Электростали. Склад в подмосковном Коледино 20 июля эвакуировали из-за угрозы атаки, однако он не пострадал и продолжил работу.