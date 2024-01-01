Девятилетний сын Алсу получил первую зарплату: очень щедрая ставка

У певицы Алсу трое детей. Дочери Сафина и Микелла уже совсем взрослые — им 19 и 18 лет соответственно. Девушки учатся и не живут с мамой. В доме артистки остался лишь младший ребенок — девятилетний сын Рафаэль.

Как призналась Алсу, мальчик растет очень самостоятельным и уже зарабатывает деньги. Рафаэль помогает маме снимать видео для соцсетей, что официально оплачивается.

"Он получает зарплату. Ему вдвойне приятно. Дозированно, конечно. Получает зарплату за видео, за съемочный день. У него очень щедрая ставка", — поделилась певица.

Правда, наличные сыну Алсу не дает. Все заработанное Рафаэлем певица переводит на карту маркетплейсов, чтобы мальчик мог самостоятельно покупать себе одежду и игрушки.

Артистка очень гордится сыном и уверяет, что он растет талантливым мальчиком. Рафаэль показывает блестящие результаты в учебе и творчестве.

"Если спросить, какой у него любимый предмет, он ответит — математика. Он у нас любит цифры, прекрасно играет в шахматы, хорошо играет на пианино, сочиняет музыку, у него прекрасные композиторские способности", — заверила исполнительница хита "Зимний сон".

Напомним, в 2024 году Алсу официально развелась с Яном Абрамовым. Певица и бизнесмен прожили в браке после 18 лет.