В Киргизии открылось заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС

Актуальные международные и региональные проблемы, безопасность и устойчивое развитие Евразии. Эти и другие вопросы обсуждают сегодня представители ШОС.

В Киргизии открылось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем принимает участие Сергей Лавров.

Встреча завершает подготовку к саммиту ШОС на высшем уровне, который пройдет в конце августа - начале сентября. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят большой пакет законопроектов. Позже их представят на рассмотрение лидеров государств. Глава российской дипломатии на полях заседания также проведет ряд двусторонних переговоров.