Россия ограничила поставки молочной продукции из Армении

Россельхознадзор с 27 июля временно ограничит поставки молочной продукции из Армении в Россию. Об этом рассказали в пятницу, 24 июля, в пресс-службе ведомства.

Как пояснили эксперты, этому предшествовала инспекция армянских молокоперерабатывающих предприятий. Россельхознадзор попросил приостановить ветеринарную сертификацию молочной продукции со всех предприятий страны в адрес российских получателей, а также обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Российскую Федерацию.

При этом статус армянских предприятий в реестре Таможенного союза ООО "Спайка", ООО "Грин Прод", ПК "Аракс 2" и ООО "Алашкерт групп" с 27 июля будет изменен на "временно ограничено", сообщает РИА Новости.

Ранее Россельхознадзор поставил на паузу поставки рыбы из Армении. Глава Рыбоводческого союза Армении Гор Григорян заявил, что армянские власти никак не помогают отрасли, хотя рыбоводам непонятно, куда девать десятки тонн невостребованной охлажденной и замороженной рыбы.

Недовольны политикой своих властей и армянские фермеры. Они перекрывали дорогу Ереван — Ерасх международного значения, требуя решить проблему с помидорами — этот товар тоннами гниет на складах, поскольку российская сторона ограничила ввоз овощей из Армении.

При этом руководитель Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тигран Петросян уверял, что российские ограничения в отношении армянской продукции носят временный характер, сообщает ТАСС.